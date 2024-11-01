edición general
Mazón encara el aniversario de la dana con la confirmación por Maribel Vilaplana de que engañó a las víctimas y a Feijóo

Mazón encara el aniversario de la dana con la confirmación por Maribel Vilaplana de que engañó a las víctimas y a Feijóo

La carta abierta de Maribel Vilaplana desmiente las versiones anteriores del jefe del Consell: la comida en el Ventorro acabó “entre las 18.30 y las 18.45” y no a las 17.00 ni a las 18.00 como decía antes Presidencia. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, encara la recta final hacia el primer aniversario de la dana, el próximo 29 de octubre, con la confirmación —negro sobre blanco— por parte de la periodista Maribel Vilaplana de que el jefe del Consell ha engañado a las víctimas, a la sociedad valenciana y al líder de su propio partido.

fareway #2 fareway
Estilo PP al 100%. Con el PP al mando, cualquier catástrofe es una debacle.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La comunicadora, comensal de la polémica comida en el Ventorro, ha confirmado en una carta abierta que el ágape se acabó (o, al menos, que ella salió del céntrico y discreto establecimiento) “entre las 18.30 y las 18.45”. Maribel Vilaplana no detalla si el jefe del Consell, al que no alude por su nombre en ningún momento, abandonó el establecimiento en la misma franja horaria que ella.
vicus. #7 vicus.
Un año sin dimitir, madre mía...a los PPsunos no los echas ni con agua hirviendo.
mariKarmo #9 mariKarmo
No creo que engañase a Feijóo. Más bien creo que Feijóo engañó a la sociedad.
ipanies #3 ipanies
Está zagala lo fía todo a la victoria de Camps...
Menudo panorama que tienen los valencianos no simpatizantes de la organización delictiva. Os acompaño en el sentimiento.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Por su culpa murieron más de 200 personas, y mentirá aunque le golpeen con la verdad en la cara.

Así son los managers de la derecha española.
Tontolculo #4 Tontolculo
Menudo montón de mierda tiene que haber ahí para que tapen tanto

No quiero ni pensar en el linchamiento que habría en los medios si fueran Sánchez o Iglesias y no Mazón quienes hubieran estado en el ventorro
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
palabrita de baby yisus, viendo la indigencia moral y la incompetencia de todos los implicados el dar veracidad a las palabras de cuaquiera es una temeridad, pruebas, la palabra de esta escoria no vale ni significa nada
#8 Donal_Trom
Ahora cualquiera que insinue algo es un machista, pero cuando era Mazón el que babeaba públicamente y de manera sonrojante no había problema:
youtu.be/x5bIp5jt0oU
