Mazón encara el aniversario de la dana con la confirmación por Maribel Vilaplana de que engañó a las víctimas y a Feijóo

La carta abierta de Maribel Vilaplana desmiente las versiones anteriores del jefe del Consell: la comida en el Ventorro acabó “entre las 18.30 y las 18.45” y no a las 17.00 ni a las 18.00 como decía antes Presidencia. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, encara la recta final hacia el primer aniversario de la dana, el próximo 29 de octubre, con la confirmación —negro sobre blanco— por parte de la periodista Maribel Vilaplana de que el jefe del Consell ha engañado a las víctimas, a la sociedad valenciana y al líder de su propio partido.