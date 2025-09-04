edición general
Mazón critica a Albares por el valenciano mientras consiente su recorte en Alicante

En municipios como Alicante, donde el PP está al mando junto con Vox, se ha aprobado un cambio de estatus lingüístico que clasifica a la ciudad como de predominio castellano, modificando así su consideración anterior dentro de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Este cambio implica que el valenciano pierde peso institucional y simbólico en la administración local y en la educación, lo que ha generado críticas de asociaciones culturales y lingüísticas.

