Mazón cerró la comida con Vilaplana una semana antes, se liberó la tarde y no hizo pública su agenda al ser una cita de partido

La secretaria del expresidente de la Generalitat declaró ante la jueza que no sabía que el jefe del Consell comía con la periodista porque "hace las reservas y no pregunta" y avisó a El Ventorro de que el PP pagaría la factura.

Kantinero #3 Kantinero
Este polvo si que le ha salido caro a los valencianos, encima lo mismo ni ha mojado y solo estaba de pagafantas.

En otro orden de cosas, Venezuela, Zapatero, Begoña, Sanchez, cacaculopedopis
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
La gran follada...de partido, eso sí.
#2 surco *
#1 Pobre Mazon. Si es que nadie se pone en su lugar. Eres un tío cansado de ser mediocre y de recibir toñejas que ha fracasado hasta queriendo ir a Eurovision. Por fin haces lo que hacen todos los mediocres en este país, meterse a un partido para trepar. Como ser un mierda ayuda en política, al tío y le va bien, y le hacen presidente y cuando pir fin esta a punto de culminar sus sueños y de follarse al tipo de rubia que se descojonaba de él en instituto.¡¡¡¡ Zas!!!
Cae la de satanás, se monta un lío de cojones y te cuesta la cabeza.
No os da pena? No me digáis que no es todo muy español y mucho español. :roll:
Bolgo #4 Bolgo
#2 Pena de que no acabe en la cárcel
#5 surco
#4 Va a ser complicado, pero no perdamos la esperanza
elgranpilaf #6 elgranpilaf
#2 Pena dan las familias de los muertos, no el sinvergüenza este
