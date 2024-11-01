Mazón cerró la comida con Vilaplana una semana antes, se liberó la tarde y no hizo pública su agenda al ser una cita de partido

La secretaria del expresidente de la Generalitat declaró ante la jueza que no sabía que el jefe del Consell comía con la periodista porque "hace las reservas y no pregunta" y avisó a El Ventorro de que el PP pagaría la factura.
| etiquetas: mazón , dana , ventorro , agenda , valencia , villaplana
En otro orden de cosas, Venezuela, Zapatero, Begoña, Sanchez, cacaculopedopis
Cae la de satanás, se monta un lío de cojones y te cuesta la cabeza.
No os da pena? No me digáis que no es todo muy español y mucho español.