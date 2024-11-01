Mazón acusa a Sánchez de renunciar al valenciano en Europa mientras él lo hace en las escuelas  

El presidente de la Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno central de "renunciar" a la oficialidad del valenciano en Europa. El pasado febrero, el Gobierno de la CV, lanzó una consulta pública a las familias del alumnado escolarizado con el fin de que estas decidieran la lengua base en la que querían que sus hijos estudiaran. Con ello, la lengua autonómica se veía en parte amenazada al existir la posibilidad de que desapareciera de aquellas escuelas en las que los votos al castellano fueran superiores a los del valenciano.