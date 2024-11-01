edición general
Mazón acusa a Sánchez de renunciar al valenciano en Europa mientras él lo hace en las escuelas

El presidente de la Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno central de "renunciar" a la oficialidad del valenciano en Europa. El pasado febrero, el Gobierno de la CV, lanzó una consulta pública a las familias del alumnado escolarizado con el fin de que estas decidieran la lengua base en la que querían que sus hijos estudiaran. Con ello, la lengua autonómica se veía en parte amenazada al existir la posibilidad de que desapareciera de aquellas escuelas en las que los votos al castellano fueran superiores a los del valenciano.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Se refiere al gilipollas que estaba de fiesta mientras más de 200 valencianos se ahogaban o es otro?
reithor #2 reithor
Mojón dimisión
TonyStark #1 TonyStark
"Consejos vendo que para mi no tengo"
