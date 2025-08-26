El mayor fondo inversor del mundo abandona sus inversiones en Israel por el riesgo de contribuir a graves violaciones de derechos humanos en Gaza

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, ha anunciado la venta de sus acciones en el grupo industrial estadounidense Caterpillar y en cinco bancos israelíes. El motivo es "el riesgo inaceptable de que estas compañías contribuyan a violaciones graves de los derechos de individuos en situaciones de guerra y conflicto", una decisión que se basa en la recomendación del Consejo Ético para sus inversiones, según consta en un comunicado.
| etiquetas: noruega , gaza , palestina , genocidio , ddhh , israel
ES UN HOLOCAUSTO
Edito, me tiene en el ignore como a más de la mitad de meneame. Y así es difícil sacarle de su ignorancia
Espero que el humo de las víctimas al consumirse no sea blanco ni suba hacia los cielos, señal de que el sacrificio no ha sido aceptado y se volverá contra el sacrificador.