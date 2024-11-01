La mayor base de datos de soldados medievales ingleses: así vivían y luchaban 290.000 soldados en el Medievo

Un proyecto académico revolucionario está cambiando este panorama e intentando dar respuesta a esa gran incógnita sobre tantos soldados anónimos en la Edad Media. El proyecto, bautizado como “Medieval Soldier” (www.medievalsoldier.org), es una herramienta digital que reúne casi 290.000 registros de soldados que sirvieron a la Corona inglesa entre los años 1369 y 1453, en plena Guerra de los Cien Años. Liderado por el Dr. Adrian Bell (ICMA Centre, Universidad de Reading) y la profesora Anne Curry (Universidad de Southampton) y financiado por el