Mayor ascendencia hispana/latina por condado en EE. UU. [Eng]  

El mapa de arriba muestra la mayor ascendencia hispana/latina por condado de EE. UU. según datos del Censo de EE. UU . Dado su tamaño y proximidad geográfica a los EE. UU., no debería sorprender que los mexicanos constituyan por lejos el grupo más grande (más del 60% de los hispanos/latinos). Sin embargo, lo que puede resultar sorprendente es que sólo el 29% de las personas con ascendencia mexicana nacieron en el extranjero, la gran mayoría en realidad nació en Estados Unidos. La distribución de otros grupos entre nativos y nacidos en el ...

etiquetas: latinos , hispanos , ee.uu
plutanasio #1 plutanasio
pero esto del censo y del ancestry es lo que te preguntan en una encuesta en cómo te percibes o cómo va? porque casi un millón de españoles...
fofito #2 fofito
Obsesión por racializar todo
