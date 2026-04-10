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Mauricio Anglés, el hermano del asesino de Alcásser que les puso pelo a Koldo y Ábalos: "Les cerré la clínica para ellos seis horas"

A José Luis Ábalos le preocupaba su pelo incluso durante la pandemia. En pleno confinamiento, convenció a Koldo para someterse a un injerto capilar.Se citaron en una clínica de medicina estética de Mauricio Anglés, que ahora es empresario con centro de estética y gasolineras low cost,"cerramos el centro para ellos" dice. Ábalos y Koldo vieron en él a un posible amigo y socio "Me dijeron que me podían dejar la gasolina más barata" dice, "Me dijeron que las mascarillas se iban a agotar" les pidió 20.000 y solo recibió la mitad. Los ha denunciado.

| etiquetas: mauricio , anglés , ábalos , injerto , pelos , koldo , mascarillas , gasolina
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3 comentarios
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#2 Luiskelele
Joder, el mundo es un pañuelo…
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Lutin #3 Lutin
Este tío de donde ha sacado para tanto negocio?
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juliusK #1 juliusK
Yo le denunciaría a el por estafador visto el nulo éxito del tratamiento. Lo de Abalos ya y tal y la cortinilla de Koldo (cruz blanca al mérito de la Benemérita por servicios, nunca explicados, en Euskadi) da tanto asco como sus relaciones.
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menéame