Mauricio Anglés, el hermano del asesino de Alcásser que les puso pelo a Koldo y Ábalos: "Les cerré la clínica para ellos seis horas"

A José Luis Ábalos le preocupaba su pelo incluso durante la pandemia. En pleno confinamiento, convenció a Koldo para someterse a un injerto capilar.Se citaron en una clínica de medicina estética de Mauricio Anglés, que ahora es empresario con centro de estética y gasolineras low cost,"cerramos el centro para ellos" dice. Ábalos y Koldo vieron en él a un posible amigo y socio "Me dijeron que me podían dejar la gasolina más barata" dice, "Me dijeron que las mascarillas se iban a agotar" les pidió 20.000 y solo recibió la mitad. Los ha denunciado.