El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

Kim Logchies-Prins y Lionel Logchies han creado un imperio cultural de 1,4 millones de visitantes anuales con un modelo autofinanciado que acerca el arte contemporáneo. En el corazón histórico de Barcelona, en la emblemática calle Montcada, se alza uno de los fenómenos culturales privados más exitosos de los últimos años. El Moco Museum ha logrado lo que muchas instituciones artísticas persiguen sin éxito: conectar con el público joven y acercarles al arte contemporáneo.

#3 DatosOMientes
Fui al Moco en Amsterdam y me sentí muy estafado. Es una casa grande que costaba lo mismo entrar que al museo nacional, y que tiene 4 mierdas.
Graffin #7 Graffin
#3 Tenías que haber ido al museo Heineken, que al menos te puedes emborrachar.
sleep_timer #1 sleep_timer
Lo siguiente, a por el GAPO.
treu #5 treu *
Me suena a publirreportaje, justo coincide con la cantidad de publicidad que veo de este museo que hay por Barcelona, museo que tampoco vale mucho teniendo enfrente el Picasso.
#2 Borgiano
Vaya, ¿quién iba a sospechar que detrás del moco había un matrimonio holandés?
#4 Madmaxi
Rezuma a arte fake este moconaranja... hay obama hay business...
angeloso #6 angeloso
#4 Andy Warhol, Keith Haring, Banksy, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama, Damien Hirst, Salvador Dalí...


¡Vaya tropa! No me verán en este sitio.
