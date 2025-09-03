El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

Kim Logchies-Prins y Lionel Logchies han creado un imperio cultural de 1,4 millones de visitantes anuales con un modelo autofinanciado que acerca el arte contemporáneo. En el corazón histórico de Barcelona, en la emblemática calle Montcada, se alza uno de los fenómenos culturales privados más exitosos de los últimos años. El Moco Museum ha logrado lo que muchas instituciones artísticas persiguen sin éxito: conectar con el público joven y acercarles al arte contemporáneo.