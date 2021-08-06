El matrimonio de dos hermanos con una mujer que desató un debate sobre la poliandria en India

En una pequeña aldea del Himalaya en India, una novia se sienta entre dos hombres y a continuación el trío sonríe a la cámara. Esta no es una foto de boda común y corriente. La joven se ha sentado entre sus dos maridos, con los que acaba de casarse. Es un matrimonio inusual en un país donde la poligamia y la poliandria son ilegales. Por eso, las fotos del matrimonio de Sunita C con los hermanos Kapil N y Pradeep N el 12 de julio, no solo se viralizaron ampliamente en redes sociales (algunos usuarios criticaron a la familia con insultos).