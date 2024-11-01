Masters of The Universe - 'Tiempos sencillos' Teaser Trailer oficial (ING  

«Cuando los tiempos eran más sencillos...». Mira el tráiler de Masters of The Universe, la próxima película de acción real basada en la clásica marca de juguetes de los años 80. Masters of The Universe está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristin Wiig como la voz de Roboto, junto a Jared Leto e Idris Elba. El tráiler revela que mañana, 22 de enero de 2026, se estrenará el tráiler completo. Masters of the Universe, dirigida por Travis