Masters of The Universe - 'Tiempos sencillos' Teaser Trailer oficial (ING  

«Cuando los tiempos eran más sencillos...». Mira el tráiler de Masters of The Universe, la próxima película de acción real basada en la clásica marca de juguetes de los años 80. Masters of The Universe está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristin Wiig como la voz de Roboto, junto a Jared Leto e Idris Elba. El tráiler revela que mañana, 22 de enero de 2026, se estrenará el tráiler completo. Masters of the Universe, dirigida por Travis

etiquetas: he man , 80s serie de tv , amazon tv , streaming
comentarios
Battlestar
Otro pelirrojo que muerde el polvo. :-|  media
angelitoMagno
James Gunn puede gustar o no gustar, pero no se puede negar lo influyente que ha sido Guardianes de la Galaxia en otras películas.
Battlestar
#1 El problema es que el estilo y sobre todo el humor funciona con algunos proyectos, pero no con todos. Entonces ese estilo a algunas pelis les queda bien y otorga mucho, pero a otras ese estilo no pega ni con cola. No todo héroe o grupo de héroes funciona con coloridos payasetes y humor sobre actividades mundanas, otros sí claro.

#3 Thor Ragnarok es lo más parecido a una peli de He-man que tenemos hasta la fecha. Sin contar la peli de He-man, que en retrospectiva la veo ahora con mucho más cariño que entonces, recuerdo que cuando era niño la "odiaba".
Fartón_Valenciano
Lo siento, pero jamás podrán superar esta version de Masters of The Universe:

www.youtube.com/watch?v=-PgTjhx1VLw
Jointhouse_Blues
Que faltos de creatividad andan en hollywood para tener que resucitar truños ochenteros.
wildseven23
Qué hostiazo que me ha pegado en toda la nostalgia escuchar la música de fondo :'(
Thalin
Es el trailer del trailer...
