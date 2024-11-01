La masiva solicitud de fondos de Trump para la guerra con Irán enfrenta una férrea oposición en el Congreso

"Creo que esa cifra podría fluctuar, obviamente. Eliminar a los malos cuesta dinero", declaró el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa el jueves. "Así que vamos a volver al Congreso y a los legisladores para asegurar que estemos debidamente financiados por lo que se ha hecho y por lo que podríamos tener que hacer en el futuro".Los primeros indicios sugieren que la guerra será la más costosa para EE. UU.