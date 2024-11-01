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La masiva solicitud de fondos de Trump para la guerra con Irán enfrenta una férrea oposición en el Congreso

"Creo que esa cifra podría fluctuar, obviamente. Eliminar a los malos cuesta dinero", declaró el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa el jueves. "Así que vamos a volver al Congreso y a los legisladores para asegurar que estemos debidamente financiados por lo que se ha hecho y por lo que podríamos tener que hacer en el futuro".Los primeros indicios sugieren que la guerra será la más costosa para EE. UU.

| etiquetas: solicitud de fondos , trump , oposición , congreso
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6 comentarios
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Eliminar a los malos cuesta dinero"
La frase original en ingles era: "It costs money to kill bad guys"
... ese es el nivel político del país que se las da de egemón.

Pero bueno... si vamos a reducir esto a "buenos" y "malos"...
Los malos serían USA, que han iniciado una guerra ilegal y no provocada.
Los malos serían también Israel, que ha llevado a cabo un genocidio., y ahora tambien se han unido a esta guerra ilegal.

Esos serían los malos de esta película.
Asi que si la cosa va de matar a los malos, ya sabais a quien hay que matar.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Y un apunte mas...
Si yo digo que "hay que matar a Pete Hegseth porque es el malo" ... me llamaran terrorista y a saber la que me cae encima.
Pero si Pete Hegseth dice que "hay que matar a XXX porque es malo", como acaba de hacer... es bien

USA está desatado.
Mas nos vale ir cortando lazos con ellos... o nos terminaran por arrastrar al pozo de meirda hacia donde se estan encaminando.
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Asimismov #5 Asimismov
#2 no me queda muy claro si los países del eje sionista son el ejemon o si por el contrario el hegemón son los lluesei.
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rogerius #4 rogerius *
¿Dé qué nos extrañamos? Estos prometían hacer recortes… y los están haciendo, sí, pero a la vida de la gente —en concreto a la de todos aquellos que estorben los planes expansionistas del sionismo y en general a la de todo estadounidense. Y eso exige mucha pasta. La industria de la guerra no se financia sola.
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#6 Grahml
O los Republicanos echan a patadas a este esperpento o probablemente sean a ellos a los que manden a tomar por culo.
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pepel #1 pepel
Un país arruinado.
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menéame