(...) No nos digan que "salimos más fuertes". Por favor. No necesitamos mascarillas de Mister Wonderful, ni coaching institucional, ni mierda de pensamiento positivo, ni esa "moral de victoria" que siempre evoca el presidente en sus comparecencias. Esto no es derrotismo, ni siquiera pesimismo. Es solo que se nos han roto demasiadas cosas y nos va a costar mucho repararlas. Y creo que ayuda saber, sentir, que no estás solo en tu cansancio y en tu balance de daños. Venga.