Masacre en Argentina: suspendido el Independiente - Universidad de Chile por una grave pelea  

El encuentro quedó suspendido en el minuto 48 después de que los hinchas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentarán en una de las gradas superiores.

Gnomo
Hay vídeos realmente fuertes. En uno de ellos salen pegando con un palo a un chaval hasta que uno le da en la nuca y cae desplomado. He leído que ha muerto.
Rokadas98
Próximos partidos a puerta cerrada.
