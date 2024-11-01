·
más visitadas
más votadas
Más de la mitad de los incendios en España en 2024 fueron causados por negligencias y accidentes
Además, según los datos recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía del Estado, ese año más de 300 personas fueron detenidas o investigadas por delitos de incendios.
actualidad
5 comentarios
#1
CharlesBrowson
el lastre del cretinismo de la España profunda que aun arrastramos
1
K
21
#3
j-light
#1
Un poco de prejuicio en tu comentario...no sé.
0
K
10
#2
Dr.Who
*
Pues como no se acoten, cada año las condiciones serán peores, veo a España pasando de ser el país con la segunda masa arbolada más grande de Europa a la más pequeña en tiempo récord, con el empeoramiento de las condiciones de vida y del desarrollo económico que eso implica.
0
K
13
#5
Aas59
#2
Cada año, en España, a pesar de los incendios, el bosque (pinar sobre todo) gana varios miles de hectáreas.
1
K
17
#4
Aas59
El que ha escrito esto, debe tener un titulo de alguna universidad privada o de la Juan Carlos I. Ojo, lo que ha estudiado !!! que nivel, que capacidad de análisis, que inteligencia, ....
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
