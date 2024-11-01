edición general
Más de la mitad de los incendios en España en 2024 fueron causados por negligencias y accidentes

Además, según los datos recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía del Estado, ese año más de 300 personas fueron detenidas o investigadas por delitos de incendios.

CharlesBrowson
el lastre del cretinismo de la España profunda que aun arrastramos
#3 j-light
#1 Un poco de prejuicio en tu comentario...no sé.
Dr.Who
Pues como no se acoten, cada año las condiciones serán peores, veo a España pasando de ser el país con la segunda masa arbolada más grande de Europa a la más pequeña en tiempo récord, con el empeoramiento de las condiciones de vida y del desarrollo económico que eso implica.
#5 Aas59
#2 Cada año, en España, a pesar de los incendios, el bosque (pinar sobre todo) gana varios miles de hectáreas.
#4 Aas59
El que ha escrito esto, debe tener un titulo de alguna universidad privada o de la Juan Carlos I. Ojo, lo que ha estudiado !!! que nivel, que capacidad de análisis, que inteligencia, ....
