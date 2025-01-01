edición general
Más de un millar de personas exigen en el centro de León el 'Nivel 3' y las dimisiones de Mañueco y Suárez-Quiñones

Vecinos, afectados y brigadistas forestales exigen más medios y la dimisión de responsables de la Junta en una protesta multitudinaria en Ordoño

NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
el Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, tiene subsidiarias como Imesapi que se dedican a reforestaciones, plantaciones y conservación ambiental, beneficiándose de contratos en parques nacionales y proyectos ecológicos x.com/grok/status/1957458475333939663
emmett_brown #1 emmett_brown
Vergüenza de los otros ~120.000 habitantes de León.
sotillo #4 sotillo
Una minoría inteligente no salvará a León del desastre, huir insensatos, todavía estáis a tiempo
#3 Barriales
En sus manos está aumentar la presión y no votar a la banda de delincuencia organizada pepetarra.
mecha #5 mecha *
#_2 pues ale, andando al juzgado con esas pruebas... En fin, que todo es posible, pero lo tuyo, así sin fundamento alguno, es un bulo. Uno más.
Negativo y reportado.

(que alguien se lo diga al ignorante este, que a mi no me deja)
