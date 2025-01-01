·
Más de un millar de personas exigen en el centro de León el 'Nivel 3' y las dimisiones de Mañueco y Suárez-Quiñones
Vecinos, afectados y brigadistas forestales exigen más medios y la dimisión de responsables de la Junta en una protesta multitudinaria en Ordoño
|
etiquetas
:
actualidad
,
sociedad
,
león
,
naturaleza
23
5
0
K
239
actualidad
5 comentarios
#2
NPCmasacrado
el Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, tiene subsidiarias como Imesapi que se dedican a reforestaciones, plantaciones y conservación ambiental, beneficiándose de contratos en parques nacionales y proyectos ecológicos
x.com/grok/status/1957458475333939663
5
K
65
#1
emmett_brown
Vergüenza de los otros ~120.000 habitantes de León.
3
K
48
#4
sotillo
Una minoría inteligente no salvará a León del desastre, huir insensatos, todavía estáis a tiempo
1
K
22
#3
Barriales
En sus manos está aumentar la presión y no votar a la banda de delincuencia organizada pepetarra.
0
K
7
#5
mecha
*
#_2
pues ale, andando al juzgado con esas pruebas... En fin, que todo es posible, pero lo tuyo, así sin fundamento alguno, es un bulo. Uno más.
Negativo y reportado.
(que alguien se lo diga al ignorante este, que a mi no me deja)
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
