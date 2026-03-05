edición general
Más de mil muertos iraníes y millones de dólares en pérdidas de EEUU y el Golfo: el balance provisional de la guerra

Cinco días después del inicio de la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto no para de extenderse, con dimensiones regionales cada vez más preocupantes. La campaña militar ha golpeado infraestructuras estratégicas dentro de Irán, mientras Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y varios países del Golfo, logrando la interrupción de la actividad de refinerías de petróleo e instalaciones gasísticas. El balance provisional supera ya el millar de muertos

Alakrán_ #1 Alakrán_
Millones de dólares dice... Se ha quedao una mijita corto.
