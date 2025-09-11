edición general
20 meneos
40 clics
Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio"

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio"

«Creemos que es intolerable que el alcalde haya amenazado con reprimir las protestas pacíficas que están teniendo lugar, que forman parte del derecho constitucional y a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación que miles de ciudadanos están teniendo en toda España y que sin duda van a tener también en Madrid ante los horrores que está llevando a cabo el Estado Genocida de Israel con el bombardeo de hospitales o escuelas»

| etiquetas: pancartas , genocidio , más madrid
18 2 1 K 239 Madriléame
11 comentarios
18 2 1 K 239 Madriléame
cabobronson #4 cabobronson
Visibilizar la verdad siempre está bien
3 K 47
OCLuis #10 OCLuis *
Peligrosa jugada: ¿Alguien sabe realmente que rango de alcance tienen los misiles que los sionistas están lanzando desde Israel para destruir Gaza?
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra
#3 fue el PSOE y además más Madrid se posicionó en contra varias veces. Recomiendo leer el comentario #2 para saber de qué va el comentario #_1
1 K 18
Aokromes #6 Aokromes
#5 oh es alcama, no merece perder el tiempo rebatiendolo.
1 K 22
#7 Leon_Bocanegra
#6 lo sé, de ahí mi comentario del post #2
0 K 12
#8 DonaldBlake
#5 Era ironía, fue el PSOE, pero él decía "la izquierda", de ahí mi comentario.
1 K 20
DarthAcan #9 DarthAcan
Ningún cargo de la formación asistirá al final de La Vuelta a España en solidaridad con Palestina

¡Si nunca han asistido!
0 K 11
#11 diablos_maiq
no como la derecha, que nunca ha hecho nada por nadie que no fueran ellos mismos
0 K 10
alcama #1 alcama
Solo recordar que este activismo artificial de la izquierda ya lo tuvieron con el Sáhara. Hasta que la propia izquierda dió una patada a los saharauis y a partir de ese momento les importa una mierda.

No dudéis que un día, no muy lejano, a Más Madrid le sudara los cojones todo lo que pase en Gaza
6 K -10
#3 DonaldBlake
#1 ¿Fue el PSOE o la izquierda? A mí también me pasa que, a veces, pienso que son lo mismo.
0 K 8

menéame