Más frecuente, pero menos letal: la mortalidad por cáncer de mama cayó un 42 % en España en las últimas tres décadas

Es el país desarrollado en el que más se han reducido los fallecimientos, según un estudio publicado en «The Lancet», que advierte que a nivel global la incidencia en los estados en desarrollo ha subido un 147 % y la mortalidad un 99 %. Un nuevo análisis del estudio Carga Mundial de Enfermedades (GBD), publicado en la revista The Lancet Oncology, revela una dualidad en la evolución del cáncer de mama a nivel planetario: mientras los diagnósticos siguen al alza, la mortalidad ajustada a la edad ha experimentado un descenso significativo en .....

