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"Más eficaz que la capacidad nuclear": cómo Irán descubrió que el estrecho de Ormuz es su arma más potente en la guerra con EE.UU. e Israel

La baza más efectiva de Irán podría no ser su programa nuclear, sino su capacidad de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz. Es la sorprendente conclusión que ha surgido tras un conflicto de 40 días entre Irán, Estados Unidos e Israel. Desde el principio, la guerra fue percibida ampliamente como un intento de forzar un cambio de régimen en Irán mediante intensos bombardeos dirigidos contra sitios clave y líderes del país.

| etiquetas: irán , estrecho , ormuz , arma , guerra , ee.uu , israel
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 carraxe *
Será la "sorprendente conclusión" para un medio propagandístico como la BBC, y significa que los piratas ingleses se han llevado una sorpresa.


Irán no "descubrió" que podía controlar el estrecho de Ormuz. ¿Qué gilipollez es esta?
Qué titular patético
4 K 59
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Esto ha sido un dominó. Lo que EEUU hizo en Venezuela en una sola noche aupó su confianza en exceso, se vieron imbatibles y se olvidaron de la estrategia y la geopolítica. A base de mano dura creyeron que con descabezar a Irán obtendrían una victoria fácil en el lapso de unos días.

Que Irán les haya frenado los pies hace ahora menos probable que se atrevan con Cuba o Groenlandia, aunque no imposible, dado que EEUU necesita ahora una victoria militar.
1 K 23
#7 carraxe
#2 Con lo de Venezuela se vinieron muy arriba, sí, pero el responsable final es el genocida sionista que como una especie de Grima le manipula y engaña para llevar a cabo su incendio mundial
1 K 18
#9 exeware
#2 bueno....han aprendido que no todo es venezuela, pero tb sabe q no todo es como Iran. Me temo que Cuba es mas Venezuela q Iran, y Groenlandia ni lo ino ni lo otro
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#5 Eukherio
#1 Es que muchos medios parecen hacerse los lerdos a propósito. Llevan décadas los americanos sabiendo que Irán podría hacer lo que hizo si los atacaban y por eso no los "democratizaban". Trump ha sido el único lo suficientemente lerdo como para picar y tragarse las chorradas de Israel de que en nada tomaban el control los revolucionarios y petroleo gratis pa todos.
1 K 11
#8 carraxe
#5 No es sólo lerdo, está bajo extorsión. Recordad cómo pasaba de Irán hasta principios del año pasado, cuando el sionista visitó Washington, y desde ahí el malnacido está a tope con lo que le digan los israhellis
1 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
El arma de Irán sin duda más potente en esta guerra es la inmensa estupidez del líder de Estados Unidos y la infinita maldad del mandatario de Israel.
1 K 22
#3 txepel *
Lo que de verdad merecería un artículo es el por qué USA creía que Iran no iba a cerrar el estrecho de Ormuz o que si lo hacía no haría demasiada pupa. Porque ya sabemos que no son los lápices más afilados del estuche pero cielo santo.
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Solinvictus #4 Solinvictus *
Que no lo sabía?
Entonces yo debería ser geopolítico nivel dios.
0 K 7
Io76 #10 Io76
Los yankis son más de usar su capacidad nuclear contra población civil, aunque tengan la guerra ganada.
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menéame