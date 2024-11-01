"Más eficaz que la capacidad nuclear": cómo Irán descubrió que el estrecho de Ormuz es su arma más potente en la guerra con EE.UU. e Israel

La baza más efectiva de Irán podría no ser su programa nuclear, sino su capacidad de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz. Es la sorprendente conclusión que ha surgido tras un conflicto de 40 días entre Irán, Estados Unidos e Israel. Desde el principio, la guerra fue percibida ampliamente como un intento de forzar un cambio de régimen en Irán mediante intensos bombardeos dirigidos contra sitios clave y líderes del país.