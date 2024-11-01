Más de una decena de países se suman a los esfuerzos para garantizar el paso por Ormuz

Una quincena de países de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía se han sumado este viernes a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente ha asegurado que no necesita ayuda para mantener abierto este paso estratégico.

#2 A_Ramos
Garantizar el tránsito seguro es muy sencillo. Solo tienen que dejar de atacar a Irán.
#3 diablos_maiq
#2 ...y pagar por lo que están haciendo
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 No creo que sea tan fácil, vas y matas al ayatolá, y ahora dices, me voy que no me quedan misiles, ¿y Irán va a dejar de enviar drones? ¿para que le ataquen en unos meses otra vez? Aunque bueno, creo que incluso ahora dicen, que puedes pasar si pagas en yuanes.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero no decía Trump que estaba abierto?
#4 Queiron
Suerte con eso. La vais a necesitar.
#6 wictor69
Creo que está abierto excepto para Israel y USA
