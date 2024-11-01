Más de 300 efectivos de la Guardia Civil de Almería velarán por la seguridad de los miles de peregrinos que harán la subida al Cristo de la Luz

Ya está listo el dispositivo que velará por la seguridad de los miles de peregrinos que realizarán la subida al Cristo de la Luz de Dalías a lo largo de los próximos días. Éste estará integrado por más de 300 agentes, perteneciente a las unidades del Subsector Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio de Información (SIGC), SEPRONA y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería que, además, contarán con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia...