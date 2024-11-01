edición general
2 meneos
8 clics
Más de 300 efectivos de la Guardia Civil de Almería velarán por la seguridad de los miles de peregrinos que harán la subida al Cristo de la Luz

Más de 300 efectivos de la Guardia Civil de Almería velarán por la seguridad de los miles de peregrinos que harán la subida al Cristo de la Luz

Ya está listo el dispositivo que velará por la seguridad de los miles de peregrinos que realizarán la subida al Cristo de la Luz de Dalías a lo largo de los próximos días. Éste estará integrado por más de 300 agentes, perteneciente a las unidades del Subsector Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio de Información (SIGC), SEPRONA y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería que, además, contarán con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia...

| etiquetas: guardia , civil , peregrinos , seguridad , almería , dalías
2 0 0 K 30 actualidad
10 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
TardisKun #8 TardisKun
#7 Lo he sufrido cuando trabajaba allí :shit:
1 K 30
TardisKun #4 TardisKun
Cada año queman chorrocientos kilos de pólvora festejando esto. Alguna vez ha salido la iglesia ardiendo también. Si.
1 K 30
Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell *
#4 Fue en 1993, la hija de mi vecina me despertó gritando. No pudo ese año casarse en esa Iglesia. xD
2 K 45
TardisKun #6 TardisKun
#5 A mi lo que me hace gracia es la gente que llega tarde y termina teniendo que aparcar en Pampanico.
1 K 30
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#6 Y los de Dalías quedamos como "rehenes" (por tanta devoción) sin poder andar tranquilamente o salir/entrar del pueblo en vehículo.
0 K 20
Guanarteme #9 Guanarteme
#5 Coño, no nos dejes con la intriga ¿Y al final la chica se casó en otra iglesia o en la misma otro año? :troll:

Por cierto, precioso el nombre de tu pueblo: Dalías.
0 K 15
#2 angar300
¿300?¿Al mando del comandante Leónidas?
1 K 27
karakol #10 karakol
No parece que tengan mucha confianza en su dios.
0 K 20
#3 angar300
¿Y no es mejor rezar, en lugar de tantos agentes?
0 K 7
AntiTankie #1 AntiTankie *
y los pagan todos los españoles
0 K 6

menéame