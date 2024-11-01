edición general
Más de 270 científicos rechazan el deslinde del Gobierno que niega que Doñana sea una marisma de agua dulce

Más de 270 científicos y científicas pertenecientes al CSIC, universidades y centros de investigación de toda España se han sumado al manifiesto, coordinado por WWF, para pedir a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que dé marcha atrás al deslinde aprobado para Doñana, que considera que las marismas son de agua salada y no dulce. En este sentido, los firmantes piden a Aagesen que “también escuche a la ciencia, suspenda el deslinde aprobado y constituya un comité científico-técnico independiente que elabore

