Más de 1.200 personas entraron a un servidor de Minecraft sin ninguna regla. Tras 60 días, se crearon naciones enteras

Eden es un enorme mapa que se rige por los designios económicos de sus propios jugadores

Todos tenemos muy claro que la clase política podría realizar mejor su labor, pero en el servidor Eden de Minecraft han puesto a prueba las aptitudes de los jugadores. Jugadores de todo el mundo se unieron para vivir una partida en clave civilización a largo plazo para Java y Bedrock, pero con varios detalles a tener en cuenta.



Por ejemplo, en Eden no existen los NPC, no hay misiones preestablecidas, no existen el pay-to-win y no hay ningún tipo de admins