Marxismo es lo que necesitamos en una época de crisis económica y reacción populista

Los sindicatos funcionan bien como centros de resistencia contra las invasiones del capital. Pero generalmente fracasan por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en lugar de intentar también cambiarlo. La única manera de hacer que el lugar de trabajo sea justo es acabar con un sistema irracional basado en la estricta separación entre los que trabajan, pero no poseen, y la ínfima minoría de los que son poseedores, pero no trabajan.

The_real_deal #6 The_real_deal
#4 concretamente, ¿en qué fallo?
Pertinax #8 Pertinax
#6 ¿Otra vez? Estancamiento económico, élites despóticas, economía planificada, ausencia de libertades, burocracia, incapacidad de adaptación... Cero éxitos a día de hoy, salvo en alguna recóndita región India, que ni eso.
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#8 #6
Perdieron la guerra fria. Eso paso. Nada mas.

Todo lo demas desde entonces es igual: el socialismo solo trae INTERVENCIONES USA.
Pertinax #12 Pertinax
#11 Ningún país ha llegado jamás a superar el socialismo para conseguir aplicar el marxismo. Nunca, jamás. Incluso china, actual potencia mundial a todos los niveles, ve el marxismo inviable.
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#12 No ves lo maravilloso q es?

Es un ideal al q hay q tender pero teniendo en cuenta el mundo en el q vives y el contexto en el q estas.

No es como las payasadas de Milei, q no funcionan ni en teoria y se la suda.
Feindesland #2 Feindesland
No sé dónde... si aquí, que todo el mundo se supone que es de izquierdas, no lo podéis ver ni en pintura, imagina en los foros de derechas...
Pertinax #1 Pertinax
Probemos otra vez, a ver si esta es la buena.
The_real_deal #3 The_real_deal
#1 ¿como fallo el socialismo en Chile?
Pertinax #4 Pertinax
#3 Como ha fallado en docenas de países, comenzando por los integrantes de la URSS.
rogerius #9 rogerius
#1 No, hombre, mejor sigamos en la mierda.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Alguno diría también que fascismo es lo que necesitamos en una época de crisis económica y reacción populista
Mucho "ismo" en épocas de crísis
Pero son estupideces obsoletas
#5 xaviazo
Mussolini era marxista y no le fue muy bien.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 Lo fue, pero como Jimenez Losantos.

Lo fue un tiempo en su juventud, y luego se hizo fascista.
