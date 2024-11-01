Marvel Zombies presenta su tráiler oficial en Disney+ con los superhéroes convertidos en muertos vivientes

Este mes el Universo Cinematográfico de Marvel mostrará su lado más terrorífico con la llegada de Marvel Zombies, una nueva serie de animación original de Disney+ donde varios de los superhéroes más emblemáticos se han convertido en muertos vivientes sedientos de carne fresca. Ya tuvimos una primera toma de contacto con esta apocalíptica versión en la también serie animada ¿Qué pasaría si...?, donde se mostraba un universo alternativo en el que casi todos los héroes han sido infectados y solo unos pocos supervivientes tratan de salir adelante.