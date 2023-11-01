MARTIRES DEL DESCONTROL - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Estoy en medio de esta maraña de carreteras entrecruzadas y de niveles ondulantes, hay subidas y pendientes, algunas más y otras menos pronunciadas por todo su recorrido… En el ambiente hay un estricto silencio; no hay ruidos ni sonido alguno. En este contexto no tengo ruta ni idea de hacia dónde desplazarme, mas no debo detenerme, lo que busco puede estar en cualquier lugar.
Sorpresivamente hace su aparición un vehículo muy destartalado, lo más parecido a un mini bus. precipitándose a toda velocidad por una de las pendientes, siempre en silen
| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración