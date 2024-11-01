edición general
Marruecos estrena en el Sáhara Occidental un nuevo dron kamikaze desarrollado en Israel

El medio marroquí Le Desk ha difundido nuevas imágenes de las pruebas realizadas con el dron kamikaze SpyX, fabricado por la empresa israelí BlueBird Aero Systems, filial de Israel Aerospace Industries (IAI).

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: pero bueno aunque la culpa se del juancar, esa sacada de churra circuncidada...pero no tengais miedo, si pasa algo, acudid a la sede del psoee mas cercana, que alli no caera ninguna, que luego os dicen que habeis psoneados y os poneis histericas
#2 bestiapeluda *
Marruecos e Isisrahell, dos buenos pedazos de mierda de países, enemigos de España y de los derechos humanos, unidos para demostrar lo que realmente son.
