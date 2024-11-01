Marruecos: 25 años de un reinado marcado por la geoestrategia

Marruecos ha jugado sus bazas para una posición meritoria en el escenario global. Potencia consolidada en el norte de África, su papel e influencia en el continente es determinante ante el juego de equilibrios del Nuevo Orden Mundial. Aliado estratégico de Europa a nivel energético y productivo, figura clave en las relaciones entre el mundo árabe e Israel, fiel aliado de EE.UU. sin renunciar a Rusia y China, claves en el continente africano, Marruecos ha venido incrementando su influencia global gracias a una efectiva política exterior.