Marruecos: 25 años de un reinado marcado por la geoestrategia

Marruecos ha jugado sus bazas para una posición meritoria en el escenario global. Potencia consolidada en el norte de África, su papel e influencia en el continente es determinante ante el juego de equilibrios del Nuevo Orden Mundial. Aliado estratégico de Europa a nivel energético y productivo, figura clave en las relaciones entre el mundo árabe e Israel, fiel aliado de EE.UU. sin renunciar a Rusia y China, claves en el continente africano, Marruecos ha venido incrementando su influencia global gracias a una efectiva política exterior.

4 comentarios
sotillo #1 sotillo
Chantaje a Europa con el terrorismo le llamamos efectiva política exterior, no va mal la cosa
tul #2 tul
#1 eso es cosa de nuestros amos gringos que les gusta enfrentar a sus criaturitas entre si para dilucidar cual quiere mas a papa
platypu #3 platypu
Gracias Pedro
Kantinero #4 Kantinero
25 años de estrategia y algún subnormal apela a Sanchez
