Los marroquís de Baleares confían más en las hijas para que lleguen a la universidad

Tanto en el ámbito familiar como en las mezquitas se las ve con orgullo a pesar de la presión que sufren las mujeres de esta comunidad.

Top_Banana #1 Top_Banana
Que cosas... Les pasa lo mismo que a los españoles de Madrid.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 a ver si al final van a ser personas...
Torrezzno #2 Torrezzno
Los hijos son los que traen el dinero xD
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Están orgullosos en casa y en el centro de la sociedad (la mezquita) pero son presionadas? Con que no sea presionadas con ir a la universidad….

Si te han comido el cerebro desde pequeño se te puede ver orgulloso de cualquier cosa. Desde ir a misa o a la mezquita o orgulloso de ser esclavo de un amo poderoso, orgulloso de ser admirador de un club de fumbol que solo quiere tu dinero o de lo que se ocurra.

Es tan antiguo como la humanidad.
#6 chocoleches
Dicen que las presionan para que lleguen a la universidad como si fuera algo malo, pobrecitas que las presionan para que estudien, esto no ha pasado nunca en España. Aparte, este señor antropólogo debería saber que en las mezquitas sí hay mujeres, hay zonas de rezo segregadas.
ChatGPT #3 ChatGPT
Curiosa entradilla, soy yo o tiene poco sentido?

Están orgullosos en casa y en el centro de la sociedad (la mezquita) pero son presionadas? Con que no sea presionadas con ir a la universidad….
