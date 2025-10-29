·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10977
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
5741
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
8262
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5773
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4988
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
611
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
514
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
631
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
426
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas"
249
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
29
clics
Los marroquís de Baleares confían más en las hijas para que lleguen a la universidad
Tanto en el ámbito familiar como en las mezquitas se las ve con orgullo a pesar de la presión que sufren las mujeres de esta comunidad.
|
etiquetas
:
inmigración
,
marruecos
,
islam
,
integración
4
1
0
K
44
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Top_Banana
Que cosas... Les pasa lo mismo que a los españoles de Madrid.
5
K
77
#5
ur_quan_master
#1
a ver si al final van a ser personas...
0
K
11
#2
Torrezzno
Los hijos son los que traen el dinero
2
K
40
#4
HeilHynkel
Están orgullosos en casa y en el centro de la sociedad (la mezquita) pero son presionadas? Con que no sea presionadas con ir a la universidad….
Si te han comido el cerebro desde pequeño se te puede ver orgulloso de cualquier cosa. Desde ir a misa o a la mezquita o orgulloso de ser esclavo de un amo poderoso, orgulloso de ser admirador de un club de fumbol que solo quiere tu dinero o de lo que se ocurra.
Es tan antiguo como la humanidad.
0
K
18
#6
chocoleches
Dicen que las presionan para que lleguen a la universidad como si fuera algo malo, pobrecitas que las presionan para que estudien, esto no ha pasado nunca en España. Aparte, este señor antropólogo debería saber que en las mezquitas sí hay mujeres, hay zonas de rezo segregadas.
0
K
12
#3
ChatGPT
Curiosa entradilla, soy yo o tiene poco sentido?
Están orgullosos en casa y en el centro de la sociedad (la mezquita) pero son presionadas? Con que no sea presionadas con ir a la universidad….
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si te han comido el cerebro desde pequeño se te puede ver orgulloso de cualquier cosa. Desde ir a misa o a la mezquita o orgulloso de ser esclavo de un amo poderoso, orgulloso de ser admirador de un club de fumbol que solo quiere tu dinero o de lo que se ocurra.
Es tan antiguo como la humanidad.
Están orgullosos en casa y en el centro de la sociedad (la mezquita) pero son presionadas? Con que no sea presionadas con ir a la universidad….