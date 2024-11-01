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Mark Levin elogia a "nuestro primer presidente judío" en la celebración de Hanukkah de Trump en la Casa Blanca. [ENG]
En el evento de Hanukkah de la Casa Blanca, Mark Levin elogió al presidente Trump como "nuestro primer presidente judío". Donald Trump: “Es cierto. Es cierto”.
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Verdaderofalso
Pero no decían que era cristiano?
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