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Mark Levin elogia a "nuestro primer presidente judío" en la celebración de Hanukkah de Trump en la Casa Blanca. [ENG]  

En el evento de Hanukkah de la Casa Blanca, Mark Levin elogió al presidente Trump como "nuestro primer presidente judío". Donald Trump: “Es cierto. Es cierto”.

| etiquetas: mark levin , trump , hanukkah , presidente , judio , 2025
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero no decían que era cristiano?
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menéame