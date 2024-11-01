edición general
La marea arrasa con la pasarela y el chiringuito de la playa de los Caños de Meca y deja daños en la provincia de Cádiz

Los servicios de salvamento y socorrismo han ondeado la bandera roja en diferentes puntos como El Palmar (Vejer), Conil, Chiclana, Cádiz o El Puerto de Santa María, donde ha habido seis rescates en la playa de las redes. Ha habido incidencia a lo largo y ancho de toda la costa gaditana, desde el Estrecho de Gibraltar

16 comentarios
dunachio #1 dunachio *
Si la marea ha arrasado un chiringuito, lo mismo es porque el chiringuito estaba demasiado cerca del mar y nunca debería haber estado ahí.
Veelicus #2 Veelicus
#1 y la libertaz?!!!
fofito #12 fofito
#2 En Madriz
#3 ombresaco
#1 La naturaleza, que no respeta la legislación
#4 laruladelnorte
#3 Ella es muy suya y va a su aire.
#10 Tronchador.
#4 #3 Habrá que sancionarla por ecologeta. Robo, destrucción de la propiedad privada, vandalismo y pertenencia a organización criminal (sí, los del cambio climático, que aprovechan cualquier mentira para delinquir).
elGude #6 elGude
#1 Duda, cuando compró el chiringuito sabía que esto podía pasar? le informaron?

Va a ser graciosa cuando vaya al seguro y le diga que la marea se llevó su chiringuito.

Si es que tenía seguro, claro.
javibaz #8 javibaz
#6 el seguro de poco te vale con los desastres naturales.
#9 ombresaco
#8 Pero en cada desastre natural se comenta si los afectados tenían o no seguro. Como si fuera teletienda dentro del telediario
#11 Tronchador.
#8 #9 Los fenómenos naturales se cubren con los seguros, por eso cuando viene una catástrofe masiva tiene que actuar el consorcio y cubrir lo que sería la ruina de las aseguradoras.
Connect #7 Connect
#1 No estaba demasiado cerca del mar. Ese chiringuito lleva ahí muchos años. Pero desde entonces se ha ido perdiendo mucha arena de la playa porque se la queda los puertos deportivos. Porque Cádiz ha ido virando a un turismo más exclusivo que demanda amarres.

Y eso mismo está pasando en muchas playas de España. La arena está ahí, pero ahora está a cientos de metros de la línea de la costa en el fondo del mar. Cuando llega un tormentón, ese fondo es blando y debil y lanza el agua a las playas que además han pedido tanto anchura como grosor, así que el agua entra hasta la cocina. En este caso nunca mejor dicho.
reivaj01 #5 reivaj01
La marea no tiene nada que ver, el destrozo es debido al mar de fondo provocado por el huracán Erin.
www.tiempo.com/noticias/actualidad/una-onda-de-mar-de-fondo-provocada-
#15 Einwanderer
#5 El chiringuito estaba en la playa pero el redactor es del secano.
efectogamonal #14 efectogamonal
La marea haciendo cumplir la ley de costas :roll: {0x1f525}
Manny #13 Manny
Va a subir la marea
Y se lo va a llevar todo
No veas si noto la fuerza
Yo creo que soy un toro
Date prisa, que ya está aquí [es un comando de la Guardia Civil]
Hay tormenta y yo me tiro al mar
Me abandono no me voy a ahogar
Y ahora arriba soy el huracán

Decidí
Aprender a hacerme yo la maleta
Para poder vivir
Hoy lloré
Se me habrá metido un poco de arena
Eso no es para mí

Me inventé
Mil maneras de perder la cabeza
Es más sencillo así

Comprendí
Y ahora vivo en un castillo de arena
Mi reino es para tí

Va a subir la marea
Vichejo #16 Vichejo
¿Donde está esa subida del nivel de mar? ¡Que yo la vea!
