La marea arrasa con la pasarela y el chiringuito de la playa de los Caños de Meca y deja daños en la provincia de Cádiz  

Los servicios de salvamento y socorrismo han ondeado la bandera roja en diferentes puntos como El Palmar (Vejer), Conil, Chiclana, Cádiz o El Puerto de Santa María, donde ha habido seis rescates en la playa de las redes. Ha habido incidencia a lo largo y ancho de toda la costa gaditana, desde el Estrecho de Gibraltar
| etiquetas: cadiz , caños de meca , el palmar , pasarela , chiringuito
Va a ser graciosa cuando vaya al seguro y le diga que la marea se llevó su chiringuito.
Si es que tenía seguro, claro.
Y eso mismo está pasando en muchas playas de España. La arena está ahí, pero ahora está a cientos de metros de la línea de la costa en el fondo del mar. Cuando llega un tormentón, ese fondo es blando y debil y lanza el agua a las playas que además han pedido tanto anchura como grosor, así que el agua entra hasta la cocina. En este caso nunca mejor dicho.
www.tiempo.com/noticias/actualidad/una-onda-de-mar-de-fondo-provocada-
Y se lo va a llevar todo
No veas si noto la fuerza
Yo creo que soy un toro
Date prisa, que ya está aquí [es un comando de la Guardia Civil]
Hay tormenta y yo me tiro al mar
Me abandono no me voy a ahogar
Y ahora arriba soy el huracán
Decidí
Aprender a hacerme yo la maleta
Para poder vivir
Hoy lloré
Se me habrá metido un poco de arena
Eso no es para mí
Me inventé
Mil maneras de perder la cabeza
Es más sencillo así
Comprendí
Y ahora vivo en un castillo de arena
Mi reino es para tí
Va a subir la marea