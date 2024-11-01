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Marcos de Quinto pone en duda al equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

Marcos de Quinto pone en duda al equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

El empresario español lanza advertencias públicas sobre supuestas solicitudes de dinero a terceros en nombre de la opositora venezolana durante su gira en Europa. "Desde mi absoluto reconocimiento a María Corina y a su valiente labor, me atrevería a recomendarle que vigile la forma en que gente de su equipo va pidiendo dinero a particulares para impedir que determinados caraduras, utilizando su nombre y su causa, se dediquen a invitar a 'cócteles' a cambio de 10.000 euros en ayuda al coste de vehículos blindados…"

| etiquetas: marcos de quinto , maría corina machado , dinero , donaciones
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 txepel *
Se dice y se repite porque no parece que estén tomando apuntes: una de las principales razones por las que sigue gobernando el chavismo es la oposición. Racistas, ladrones, desagradables e inútiles.
14 K 195
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 La otra razón principal es que Don Hugo Chávez Frías otorgó La Cédula, es decir el DNI venezolano, es decir reconoció como ciudadanos de pleno derecho y obligación, a varios millones de venezolanos a quienes los sucesivos desgobiernos liberatas de los predecesores de Gorrina Manchado NO se la querían conceder.

Esto, en la práctica,. significó la integración en la ciudadanía normal de varios millones, repito, de venezolanos a quienes se les empezó a dar cosillas como Educación y Sanidad que anteriormente se les habían denegado por "indios" o, como le gusta decir al hijo de puta de Baute, "monos".

Cosillas que no te van a contar en los notisieros europeDos.
10 K 141
#9 DenisseJoel
#5 Uy pues a mí Filetón no me ha contado nada de eso, y es un ejperto en Venesuela que lo flipas.
0 K 12
#6 Maikimaik
#3 Sobre todo carentes de un proyecto de país que no sea venderlo por parcelas y privatizar lo que se pueda.
3 K 56
Supercinexin #4 Supercinexin
La Gira Europea de la Corrupción. "Oposición Venezolana" en estado puro.
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devilinside #7 devilinside
A ver si os creéis que los casoplones en el barrio de Salamanca se pagan solos, zurdos menesterosos
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loborojo #8 loborojo
A esos tontos solo les timo yo, añadió
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#2 DenisseJoel
Se nota que este señor se esfuerza poco. Para alguien que se esfuerza, 10.000 euros son calderilla.
#Vagos
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mariKarmo #10 mariKarmo *
Alguien sabe de qué vive esta señora y todo su séquito?

Cuál es su fuente de ingresos?
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devilinside #1 devilinside
Huy, lo que ha dicho
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menéame