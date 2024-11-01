Marcos de Quinto pone en duda al equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

El empresario español lanza advertencias públicas sobre supuestas solicitudes de dinero a terceros en nombre de la opositora venezolana durante su gira en Europa. "Desde mi absoluto reconocimiento a María Corina y a su valiente labor, me atrevería a recomendarle que vigile la forma en que gente de su equipo va pidiendo dinero a particulares para impedir que determinados caraduras, utilizando su nombre y su causa, se dediquen a invitar a 'cócteles' a cambio de 10.000 euros en ayuda al coste de vehículos blindados…"
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Esto, en la práctica,. significó la integración en la ciudadanía normal de varios millones, repito, de venezolanos a quienes se les empezó a dar cosillas como Educación y Sanidad que anteriormente se les habían denegado por "indios" o, como le gusta decir al hijo de puta de Baute, "monos".
Cosillas que no te van a contar en los notisieros europeDos.
#Vagos
Cuál es su fuente de ingresos?