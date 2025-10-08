edición general
Las marcas de coches europeas arremeten contra los aranceles de Bruselas para proteger su producción de acero

Si bien los fabricantes de acero del continente han celebrado la propuesta lanzada este martes por la Comisión Europea, ahora los fabricantes de coches temen que la medida suponga más sobrecostes para una industria que vive también un momento delicado. “Los fabricantes de coches obtienen aproximadamente el 90% de sus compras directas de acero en la UE y están muy preocupados por el impacto inflacionario que la continuación efectiva de la salvaguardia tendrá en los precios del mercado europeo”, ha indicado este miércoles la patronal europea...

lonnegan
SI proteges al acero desproteges a la industria del automóvil. Pero si vas de ecologista, no puedes importar acero chino sucio e imponer a la vez medidas anticontaminación cada vez mas duras a la siderurgia integral europea. Señores de Europa, a ver si se aclaran de una buena vez. En mi opinion los aranceles al acero chino tenían que haber llegado hace 10 años.
4
cocolisto
#5 No hay acero sucio.El acero es acero de distintas calidades.Lo que es sucio es su fabricación.Si este lo importamos de China,miel sobre hojuelas,dirían de la UE.
0
rendri
Pero los coches de ahora no eran de plástico y materiales compuestos?
1
cocolisto
#3 Muy agudo :troll:
0
cocolisto
Si añadimos el coste energético de la producción de acero,depender de su fabricación en Europa no lo va a abaratar desde luego.Y no solo de coches,toda la industria que usa ese metal se verá afectada en sus precios.
1
HeilHynkel
“Los fabricantes de coches obtienen aproximadamente el 90% de sus compras directas de acero en la UE y

En esa caso, no deberían estar preocupados por el precio del acero ... salvo que los fabricantes de acero hagan como Mercadona y aprovechen para subir precios dado que el acero de fuera es más caro.
0
cocolisto
#1 Creo que la redacción da lugar a confusión."El 90% de sus compras directas de acero en la UE" y no de la UE,interpreto.
" Esto surge como respuesta a la sobrecapacidad productiva instalada en otras partes del mundo, sobre todo en China, que derrumbaría los precios en caso de no existir trabas comerciales".
Porque los problemas del sector del acero no son nuevos. El mayor coste de la energía en la UE —uno de los mayores lamentos del informe Draghi y por donde plantea…   » ver todo el comentario
1
lordban
#4 Si se ponen aranceles al acero exterior tanto el acero comprado fuera será más caro como el comprado dentro, ya que al haber más demanda por ese acero sin aranceles obviamente el precio sube hasta que la oferta puede dar abasto.
2
cocolisto
#6 Está claro.Sin descartar que los aranceles vayan en doble sentido,con lo que si la producción en la UE no es suficiente,y no lo es,el encarecimiento está asegurado,y no poco.
0
HeilHynkel
#4

La frase no dice eso, pero tiene más sentido lo que dices tú, así que creo que tienes razón, mala redacción (o falta de revisión)
1
cocolisto
#9 Es que si no,no habría problema.Si se compra el 90% de producción europea,cosa que dudo que en estos momentos pueda producir la UE,no creo que fuera un problema aumentar aranceles al 10% de importación.
Pero vamos,todo desde mi absoluta ignorancia del asunto.
1

