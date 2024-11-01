La marca de vajillas retro Duralex lanza un crowdfunding para garantizar su futuro, y han recaudado casi 6 millones de euros en tiempo récord

François Marciano reconocía en una entrevista de radio en Ici Orléans que la firma que este año cumple 80 años no estaba fuera de peligro: "Para salvar a Duralex necesitamos alcanzar los 35-36 millones de euros de facturación que nos permitan alcanzar el punto de equilibrio. Actualmente, tenemos previsto llegar a los 30 millones de euros a finales de año", explicaba. [Relacionada, +info en comentarios]