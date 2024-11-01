edición general
La marca de vajillas retro Duralex lanza un crowdfunding para garantizar su futuro, y han recaudado casi 6 millones de euros en tiempo récord

François Marciano reconocía en una entrevista de radio en Ici Orléans que la firma que este año cumple 80 años no estaba fuera de peligro: "Para salvar a Duralex necesitamos alcanzar los 35-36 millones de euros de facturación que nos permitan alcanzar el punto de equilibrio. Actualmente, tenemos previsto llegar a los 30 millones de euros a finales de año", explicaba. [Relacionada, +info en comentarios]

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Relacionada: meneame.net/story/duralex-pide-ayuda-ciudadana-garantizar-futuro-compa

Este envío es la actualización del otro. Me alegro por los trabajadores de duralex!
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 me vi obligada a poner un aviso en la entradilla, ya se que no es lo correcto, pero joder, ya se que no se leen los envíos, hay que tener un pelín de autocontrol.
@pepel
nopolar #3 nopolar
Les falta hacer alguna versión en otro idioma de la web. Seguro que alguien mas compraba cosas o se apuntaba al crowfunding.
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#3 yo lo haría, me gusta duralex.
