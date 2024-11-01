Máquinas imposibles: los vehículos híbridos más extravagantes diseñados en la URSS

Durante el siglo XX, los ingenieros soviéticos imaginaron vehículos capaces de hacer cosas que normalmente solo podían realizar otros tipos de máquinas: tanques que volaban, submarinos que salían del agua para despegar, aviones que navegaban como barcos o gigantes que se desplazaban entre el aire y el mar. Muchos nunca pasaron de la fase experimental, pero reflejan hasta dónde llegó la imaginación tecnológica soviética.