Mapas violencia con armas en Estados Unidos en 2025

El Archivo de Violencia con Armas es un archivo en línea de incidentes de violencia con armas de fuego, recopilado diariamente de más de 7500 fuentes policiales, de medios de comunicación, gubernamentales y comerciales, con el fin de proporcionar datos casi en tiempo real sobre las consecuencias de la violencia con armas de fuego. GVA es un grupo independiente de recopilación de datos e investigación, sin afiliación a ninguna organización de defensa.