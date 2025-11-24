edición general
2 meneos
22 clics
El mapa que dio nombre a América: la historia detrás de la obra de Waldseemüller

El mapa que dio nombre a América: la historia detrás de la obra de Waldseemüller

En 1507, un cartógrafo alemán sorprendió al mundo con un mapa: por primera vez, “América” figuraba oficialmente en el papel. Hasta entonces, los mapas europeos mostraban un mundo incompleto. Europa, Asia y África ocupaban el centro; las nuevas tierras del oeste aún no tenían un lugar definido. Todo cambió cuando Martin Waldseemüller, desde un pequeño colegio en Francia, reveló Universalis Cosmographia: un mapa donde “América” ya tenía nombre propio. La novedad fue mucho más que un título escrito en tinta.

| etiquetas: mapa , américa , waldseemüller
2 0 0 K 40 Mapas
1 comentarios
2 0 0 K 40 Mapas
themarquesito #1 themarquesito
En su segunda impresión ya no aparecía el nombre de América, pero el nombre ya estaba empezando a cuajar entre el vulgo.
0 K 20

menéame