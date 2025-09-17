·
Manuel Jabois: "Aprended sobre carnicerías: si ocurrieron hace años, tendréis que estudiarlas; si están pasando ahora, tendréis que ignorarlas"
Se trata de anestesiar a la sociedad con el peor de los virus, que es el de no tratar de comprender la historia cuando está ocurriendo porque eso es "politizar".
etiquetas
:
manuel jabois
,
genocidio
,
historia
,
politizar
