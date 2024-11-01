El manual de Feijóo para frenar a Vox empuja al PP a posiciones antisistema

Los ‘populares’ tienen que competir contra Abascal por su espacio electoral y han llevado a cabo un cambio en su discurso que puede ser "muy perjudicial para el conjunto de la democracia", alertan politólogos consultados. Alberto Núñez Feijóo presume de las encuestas que le colocan en una holgada victoria electoral en la que dependería de Vox para formar Gobierno, ya sea mediante una coalición o mediante un voto favorable en una hipotética investidura.