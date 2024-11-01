edición general
8 meneos
8 clics
El manual de Feijóo para frenar a Vox empuja al PP a posiciones antisistema

El manual de Feijóo para frenar a Vox empuja al PP a posiciones antisistema

Los ‘populares’ tienen que competir contra Abascal por su espacio electoral y han llevado a cabo un cambio en su discurso que puede ser "muy perjudicial para el conjunto de la democracia", alertan politólogos consultados. Alberto Núñez Feijóo presume de las encuestas que le colocan en una holgada victoria electoral en la que dependería de Vox para formar Gobierno, ya sea mediante una coalición o mediante un voto favorable en una hipotética investidura.

| etiquetas: alberto nuñez feijóo , empuja pp antisistema , al intentar frenar a vox
6 2 0 K 80 politica
7 comentarios
6 2 0 K 80 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Pues para querer frenar a VOX bien a gusto que están con ellos.

Son dos isótopos de la misma mierda. Y si a ese elemento le añades el elemento barretina, mediante enlace ionico sale Junts.

No meto a Cs porque es un elemento creado artificialmente irradiando a esos elementos, no aparece forma natural. Pero decae en fascismo en VOX con el tiempo. Tiene una semivida muy corta y si no alimentas externamente el proceso, desaparece,
4 K 65
luspagnolu #5 luspagnolu
#1 Está claro que son lo mismo por mucho que PP se disfrace de partido de Estado pero yo sigo sin entender por qué lo hace el PP, cuando ese lado del espectro político está tomado por VOX. No entiendo cuáles son las ventajas de querer ser Abascal y los suyos cuando estos ya existen.
0 K 20
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Bien elegido. Hacer política de calidad es costoso y está fuera de las posibilidades del PP.

Sin embargo a gañananes pueden ganar a vox.
1 K 19
Feindesland #3 Feindesland
Lo de siempre: combatir el asesinato con el suicidio. :wall:
0 K 12
#4 Galton
Ha empezado la carrera por la ultraultraultra derecha... :wall:
0 K 9
#7 cunaxa
#4 Tienen el problema de que cuando convenzan a los votantes de votar odio y presión sobre el pueblo llano, la gente va a preferir al original en vez de a la copia.
0 K 8
#6 cunaxa
Vaya manera de blanquear al PP.
El PP de Feijóo está en estas posturas porque le apetece y les parece bien.
No es que les obligue Vox.
Estamos cansados de verlo día sí y día también.
Vaya forma que tiene Público de mentirnos.
0 K 8

menéame