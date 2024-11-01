El manual de Feijóo para frenar a Vox empuja al PP a posiciones antisistema

Los ‘populares’ tienen que competir contra Abascal por su espacio electoral y han llevado a cabo un cambio en su discurso que puede ser "muy perjudicial para el conjunto de la democracia", alertan politólogos consultados. Alberto Núñez Feijóo presume de las encuestas que le colocan en una holgada victoria electoral en la que dependería de Vox para formar Gobierno, ya sea mediante una coalición o mediante un voto favorable en una hipotética investidura.
| etiquetas: alberto nuñez feijóo , empuja pp antisistema , al intentar frenar a vox
Son dos isótopos de la misma mierda. Y si a ese elemento le añades el elemento barretina, mediante enlace ionico sale Junts.
No meto a Cs porque es un elemento creado artificialmente irradiando a esos elementos, no aparece forma natural. Pero decae
en fascismoen VOX con el tiempo. Tiene una semivida muy corta y si no alimentas externamente el proceso, desaparece,
Sin embargo a gañananes pueden ganar a vox.
El PP de Feijóo está en estas posturas porque le apetece y les parece bien.
No es que les obligue Vox.
Estamos cansados de verlo día sí y día también.
Vaya forma que tiene Público de mentirnos.