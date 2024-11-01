Manifestantes prenden fuego a varios vehículos junto a la residencia de Netanyahu en Jerusalén

Un grupo de manifestantes ha prendido fuego en la madrugada de este miércoles a varios vehículos y contenedores situados cerca de la residencia en Jerusalén del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una protesta con la que buscan presionar al Gobierno para que acepte finalmente un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).