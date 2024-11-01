edición general
Manifestante maltratada por la policía durante las protestas en Marsella (Francia)



Ejemplo de una actuación policial brutal contra una manifestante en Marsella durante la segunda jornada de protestas contra los recortes del gobierno francés. La mujer está en el suelo, intenta levantarse, recibe primero una patada de un policía, cuando se levanta de nuevo recibe un empujón de otro. y vuelve a caerse.

lixus #1 lixus
Basura de policías que asco dan.
reivaj01 #2 reivaj01
#1 es un caso aislado.
En España van 7.237.438 casos aislados, pero en Francia no llevo la cuenta
Gadfly #4 Gadfly
#1 la gente que hace este tipo de comentarios tb dan mucho asco
#25 juanitoborromea *
#1 pues si ves Marsella igual cambias de opinión, te lo digo en serio.

Yo hacía años que no veía gente en los semáforos. Calles enteras de gente vendiendo ropa y de todo de forma ilegal, bloques de pisos en la lejanía que daban grima...
Vi algo el centro y me bastó.
Otro éxito de la multiculturalidad
#30 lluissubi
#25 Marsella es como bcn antes de las olimpiadas. Es la sensación.

Me gusta Marsella y supongo que no te criaste en Bcn de les anos 80. Tiene algo
...
#31 PedoCósmico
#25 ¿Multiculturalidad?... Creo que te refieres a la pobreza y desigualdad
Mimaus #32 Mimaus
#25 y en tu opinión ¿eso justifica lo del video?
Pepy #3 Pepy
Me loguéo solo para decir ACAB
Gadfly #5 Gadfly
#3 yo solo te escribo para decirte que no los busques cuando te hagan falta por lo que sea
Pepy #6 Pepy *
#5 Si me hacen falta los buscaré, para eso son funciionarios públicos y les pagamos. Otra cosa es que tenga muy mala opinión de la mayoría de ellos. Nada tiene que ver una cosa con la otra
#7 danlof
#5 Porque si están será de casualidad
Penetrator #8 Penetrator
#5 Por la misma regla de tres, no podríamos criticar a médicos, jueces, bomberos, funcionarios... porque claro, a lo mejor en el futuro me hacen falta por lo que sea.
MasterChof #11 MasterChof
#8 ya puestos ni a los asesinos o ladrones...
Penetrator #13 Penetrator *
#11 ¿A cuántos asesinos y ladrones necesitas tú? ¿Eres de los que contratan a sicarios para partirle las pieras a su ex? :shit:
iIusion #14 iIusion
#5 falacia del día :clap:
HASMAD #20 HASMAD
#5 Claro hombre, porque si alguna vez me hacen falta es razón suficiente para no denunciar la brutalidad policial cuando se produce. Lo que es acojonante es que vengáis a defender a los policías en una noticia donde dan de hostias a una mujer en el suelo.
chu #29 chu
#5 este tipo de policías deberían de estar encerrados, y los que lis defendéis también.
MasterChof #10 MasterChof
Exportando el sionismo; abuso de poder y brutalidad para los disidentes. Esta es la "guerra" que decía Aznar que no podía perder "israel", porque después le tocará a Europa... y las alimañas chupasangre de Aznar, Ayuso y demás escoria, quieren seguir con este status quo, con este sistema injusto, llevándonos cada vez más al autoritarismo.
katyu12 #18 katyu12
#10 Jajajaja. No desaprovechemos ninguna ocasión para desviar el tema hacia nuestro terreno. Todo es sionazi.
MasterChof #22 MasterChof
#18 no hombre, no... los sionistas vienen de otro planeta y no hay actitudes similares en otros sitios, por eso muchos han apoyado el genocidio sin pestañear
katyu12 #26 katyu12
#22 Claro que hay actitudes similares. Pero, salvando las distancias, podemos llamarlas también actitudes franquistas, nazis, etarras, etc. Maldad, en general. La maldad no es patrimonio exclusivo de los sionistas.
calde #9 calde *
Otro caso más de violencia policial contra manifestantes pacíficos!

JODER! QUE SE SUPONE QUE TENEMOS DERECHO A MANIFESTARNOS! NO SOMOS TERRORISTAS!

:wall: :wall: :wall:
MasterChof #12 MasterChof
#9 lo siento pero eso no lo decides tú, sino OK Diario y el PP
calde #15 calde
#12 está claro, por desgracia, así es. Y le quieren seguir llamando democracia...
amanecequenoespoco #23 amanecequenoespoco
no puedo juzgar a los servidores públicos por un vídeo tan escueto. Quién sabe que estaba haciendo esa mujer doce años antes! o que sueña!
Quecansaometienes... #27 Quecansaometienes...
#23 O lo que hara en el furturo. Minority report se quedo corta.
#21 Tunguska08Chelyabinsk13
#19 Aunque parece una especialista, en como se cae sola. Lo mires por donde lo mires, lo de los policias, es injustificable.
katyu12 #24 katyu12
#21 Por supuesto que no lo considero justificado en ningún caso. Pero de ahí a darle tal relevancia y llamarlo maltrato hay un buen trecho.
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
La primera vez que se cae, ¿se cae sola, como un saco de patatas?

Menudos valientes, contra alguien que no opone resistencia... :ffu:
katyu12 #19 katyu12
#17 Sí, parece que está borracha. Pero, oye, que es maltrato. No, no, peor aún: tortura!
Mimaus #33 Mimaus
#19 entonces, si está borracha ¿está justificado que la golpeen?
Pepy #28 Pepy
#17 Así son la mayoría tiranos con los débiles y sumisos con los fuertes
MoussaZy #34 MoussaZy
Hombre, están para proteger a los de arriba. Alguna medallita les cae por ser perros obedientes.
#35 Archaic_Abattoir
Primera y última manifestación que se mete en primera línea xD xD xD pobrecica, qué susto sa llevao.
katyu12 #16 katyu12
Terrible, espeluznante.
