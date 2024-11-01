Manifestante maltratada por la policía durante las protestas en Marsella (Francia)

Ejemplo de una actuación policial brutal contra una manifestante en Marsella durante la segunda jornada de protestas contra los recortes del gobierno francés. La mujer está en el suelo, intenta levantarse, recibe primero una patada de un policía, cuando se levanta de nuevo recibe un empujón de otro. y vuelve a caerse.
En España van 7.237.438 casos aislados, pero en Francia no llevo la cuenta
Yo hacía años que no veía gente en los semáforos. Calles enteras de gente vendiendo ropa y de todo de forma ilegal, bloques de pisos en la lejanía que daban grima...
Vi algo el centro y me bastó.
Otro éxito de la multiculturalidad
Me gusta Marsella y supongo que no te criaste en Bcn de les anos 80. Tiene algo
...
JODER! QUE SE SUPONE QUE TENEMOS DERECHO A MANIFESTARNOS! NO SOMOS TERRORISTAS!
Menudos valientes, contra alguien que no opone resistencia...