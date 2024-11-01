El manga de Hokusai, 1814-1878 – 15 libros de todo [Eng]  

En 1811, el artista japonés Hokusai Katsushika (葛飾 北斎; c. 31 de octubre de 1760 – 10 de mayo de 1849) cambió su nombre a Taito y comenzó a trabajar en su Hokusai Manga (dibujos curiosos) y en varios etehon, o manuales de arte. Su primer volumen de Manga se publicó en 1814 y fue un éxito inmediato. Durante su vida publicó doce volúmenes, tres de los cuales se publicaron póstumamente. Los volúmenes están impresos con xilografía en negro, gris y rosa, y contienen ilustraciones de multitud de cosas, como personas, elementos naturales, construccione