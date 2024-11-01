·
2024-11-01
6
meneos
60
clics
El mando de PlayStation: diseño, símbolos y otras curiosidades
Celebramos el aniversario de PlayStation con más datos curiosos. PlayStation llegaría a Europa el 29 de septiembre de 1995 en medio de una gran expectación
#3
Enésimo_strike
No sé dónde leí que los botones tenían símbolos que equivalen a trazos. Círculo un trazo, equis dos, triángulo tres y cuadrado cuatro.
2
K
33
#6
skaworld
#3
Vaya idea peregrina, lo que esta claro es que el triangulo iluminati esta arriba del todo dominando abajo el cuadrado, la caja de pizza, el circulo, la pizza y la X la muerte.
Es una clarisima referencia al pizzagate liderado por las elites iluminati que controlan todo
0
K
12
#1
antesdarle
Si es la mejor consola de todos los tiempos se dice y no pasa nada. Que buena infancia tuvimos algunos
1
K
17
#2
panda23
#1
aún se me ponen los pelos de punta con el sonido de arranque.
1
K
9
#4
pandasucks
Las palancas de los mandos de la PS5 fallan en menos de 1 año con drift, si o si y para ser algo que vale más de 50€ es increíble que no haya más quejas y obliguen a Sony a hacerlo BIEN.
0
K
10
#5
Arkhan
#4
Cuando de cada vez quedan menos opciones en el mercado consolero de sobremesa están los clientes como para obligar a Sony a hacer algo...
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Es una clarisima referencia al pizzagate liderado por las elites iluminati que controlan todo