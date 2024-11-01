edición general
6 meneos
60 clics
El mando de PlayStation: diseño, símbolos y otras curiosidades

El mando de PlayStation: diseño, símbolos y otras curiosidades

Celebramos el aniversario de PlayStation con más datos curiosos. PlayStation llegaría a Europa el 29 de septiembre de 1995 en medio de una gran expectación

| etiquetas: playstation , mando , diseño , símbolos , curiosidades , tecnología
5 1 0 K 105 Videojuegos
6 comentarios
5 1 0 K 105 Videojuegos
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
No sé dónde leí que los botones tenían símbolos que equivalen a trazos. Círculo un trazo, equis dos, triángulo tres y cuadrado cuatro.
2 K 33
skaworld #6 skaworld
#3 Vaya idea peregrina, lo que esta claro es que el triangulo iluminati esta arriba del todo dominando abajo el cuadrado, la caja de pizza, el circulo, la pizza y la X la muerte.

Es una clarisima referencia al pizzagate liderado por las elites iluminati que controlan todo
0 K 12
antesdarle #1 antesdarle
Si es la mejor consola de todos los tiempos se dice y no pasa nada. Que buena infancia tuvimos algunos 8-D
1 K 17
panda23 #2 panda23
#1 aún se me ponen los pelos de punta con el sonido de arranque.
1 K 9
#4 pandasucks
Las palancas de los mandos de la PS5 fallan en menos de 1 año con drift, si o si y para ser algo que vale más de 50€ es increíble que no haya más quejas y obliguen a Sony a hacerlo BIEN.
0 K 10
Arkhan #5 Arkhan
#4 Cuando de cada vez quedan menos opciones en el mercado consolero de sobremesa están los clientes como para obligar a Sony a hacer algo...
0 K 11

menéame