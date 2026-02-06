Mañana llega Marta

Tras una pequeña tregua este viernes en el que las lluvias serán menos abundantes que en días anteriores, mañana llegará al país una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos". Así lo ha advertido este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias.