La 'Manada de Castelldefels', a juicio por formar un grupo criminal dedicado a violar en serie a chicas vulnerables

La Fiscalía pide de 28 a 53 años de prisión para cinco amigos que captaban a jóvenes con baja autoestima para agredirlas sexualmente, grabarlo y difundirlo en un grupo de WhatsApp llamado 'K-Team Manada Returns'
Vamos, q ue estoy seguro de que es así, que pasaba, o incluso pasaba más.
De 1952 a 1997 existió aquél periódico, El Caso, que recogía sólo todo este tipo de noticias, de crímenes.
Supongo que desapareció porque este tipo de noticias ahora las recogen todos los medios.
Les damos más importancia, con razón.
Y, además, para los periódicos atraen muchos lectores.
Se acercan tiempos interesantes.
Espero, por vuestro bien, que no tengais hijas ni hijos que no sean basura humana.