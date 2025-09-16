edición general
La 'Manada de Castelldefels', a juicio por formar un grupo criminal dedicado a violar en serie a chicas vulnerables

La 'Manada de Castelldefels', a juicio por formar un grupo criminal dedicado a violar en serie a chicas vulnerables

La Fiscalía pide de 28 a 53 años de prisión para cinco amigos que captaban a jóvenes con baja autoestima para agredirlas sexualmente, grabarlo y difundirlo en un grupo de WhatsApp llamado 'K-Team Manada Returns'

#2 lordban *
Siempre me sorprende cómo algunos criminales extremos consiguen encontrarse entre ellos. Miro mi agenda de contactos y ya no es que no sabría a quién llamar para que fuera cómplice, sino que no sabría a quién llamar y que no me denunciara inmediatamente al proponérselo.
1
#3 EISev
#2 Dios los cría y el viento les amontona
0
BARCEL0NÍ #4 BARCEL0NÍ
Quiero pensar que esto antes pasaba, pero si llegado el caso se sabía , denunciaba y juzgaba tampoco se la daba la cobertura mediática que se le da ahora.

Vamos, q ue estoy seguro de que es así, que pasaba, o incluso pasaba más.
0
#7 unocualquierax
#4
De 1952 a 1997 existió aquél periódico, El Caso, que recogía sólo todo este tipo de noticias, de crímenes.
Supongo que desapareció porque este tipo de noticias ahora las recogen todos los medios.
Les damos más importancia, con razón.
Y, además, para los periódicos atraen muchos lectores.
0
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Esto es lo que viene, majos.

Se acercan tiempos interesantes.

Espero, por vuestro bien, que no tengais hijas ni hijos que no sean basura humana.
0
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Porqué los pixelan?
0
BARCEL0NÍ #6 BARCEL0NÍ
#5 son supuestos criminales. No han sido juzgados.
0

