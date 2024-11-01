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Mamá Rumba, un hogar cubano en México

Mamá Rumba, un hogar cubano en México

El histórico local nocturno reúne desde 1991 a músicos, salseros y generaciones de fieles clientes. Buena Vista Social Club forma parte de su leyenda.

| etiquetas: viajes , discotecas , buena vista social club , méxico
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2 comentarios
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#2 thekeeper
He ido un par de veces, hace años visitando mexico, que tiempos, un sitio muy divertido
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Cuñado #1 Cuñado
Mamá Rumba es esa madre que barre justo hasta tus pies como indirecta para que los levantes.
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menéame