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Maíllo dice que Por Andalucía está centrada en "un proyecto unitario": "El que quiere estar, tiene que decidirlo"
El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo,...
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elecciones
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andalucía
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#1
YSiguesLeyendo
*
ACLARACIÓN: estaréis votando a un
exalto cargo en la consejería de Educación durante el Gobierno de Griñán
, concretamente fue
Jefe del Servicio de Programas Educativos Internacionales de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2012
(por si quedaba alguna duda de a qué se refiere con "unitario", es decir, a unir sus votos con los de quiénes... pues darán su voto en una hipotética votación de investidura de Marichús por la PSOE, jejé, cuánta solidez facial. que no nacimos ayer, Toni!
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#4
DonNadieSoy
Si esta es la estrategia de "unión" que van a proponer para las generales... va estar interesante la crisis que se viene de la guerra gobernando pp-vox.
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#5
Harkon
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#4
Con gente como Maillo al frente de nada no vamos a ninguna parte la verdad, se pone a dedo saltandose primarias, hace ultimatums obligatorios a otras fuerzas posiblemente aliandas de "esto así como yo díga conmigo de primero o el caos"
Na, tienen gobierno de moreno bonilla e izquierda desintegrada para 20 años, pero eh, que lo disfruten cuando las pruebas de detección de cáncer "fallen casualmente", son sus costrumbres y hay que respetarlas.
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K
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#2
Harkon
Pero eso de primarias ya tal... unidad, pero la que yo diga, como un buen estalinista
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#3
YSiguesLeyendo
para el comentario dos: exacto, además se hicieron primarias y las ganó otra persona que "generosamente" renunció al mandato de la militancia y la militancia aplaudió el gesto... ovejas!
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K
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#6
YSiguesLeyendo
*
y sabíais por qué Pablemos sigue siendo "reticente" a continuar en la coalición? exacto: expulsaron del grupo parlamentario a Teresa Rodríguez (cuando todavía estaba en Pablemos) aprovechando que ésta estaba de permiso por maternidad... tal cual... guarrerío nivel la Espe de Madrid. luego la mala es Pablemos que hay que ver que no se quiere unir... por suerte Teresa Rodríguez siguió con un proyecto político propio y con plena autonomía respecto a Madrid... la memoria es lo que tiene, Toni, que no nacimos ayer!! deja de tratarnos como idiotas, anda! (y sí, cuando se efectuó esta expulsión el coordinador era un tal Antonio Maíllo, jajá)
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K
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#8
YSiguesLeyendo
quien aprovecha que a quien quieres expulsar está de permiso de maternidad para registrar en el Parlamento de Andalucía la expulsión del grupo parlamentario es cualquier cosa menos honrado. pero respeto tu concepto de la honradez, comentario número siete
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K
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#7
NoPracticante
*
¿Es malo trabajar para la junta? Maíllo es más honrado que el 99% de los candidatos del PP, PSOE, vox y similares. Y que conste que nunca lo he votado.
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(por si quedaba alguna duda de a qué se refiere con "unitario", es decir, a unir sus votos con los de quiénes... pues darán su voto en una hipotética votación de investidura de Marichús por la PSOE, jejé, cuánta solidez facial. que no nacimos ayer, Toni!
Na, tienen gobierno de moreno bonilla e izquierda desintegrada para 20 años, pero eh, que lo disfruten cuando las pruebas de detección de cáncer "fallen casualmente", son sus costrumbres y hay que respetarlas.