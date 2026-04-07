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Un magrebí roba el móvil a un vecino de Cantillana y es desalojado del pueblo tras la reacción de la familia

Un magrebí roba el móvil a un vecino de Cantillana y es desalojado del pueblo tras la reacción de la familia

El pueblo sevillano de Cantillana, a unos 30 kilómetros de la capital hispalense, vive horas de tensión a raíz del hurto de un teléfono móvil, que desencadenó una cadena de reacciones que fueron creciendo en intensidad hasta derivar en disturbios, protestas y un importante despliegue de seguridad. Según fuentes cercanas a la investigación, el robo del terminal habría sido cometido presuntamente por un joven de origen magrebí a una persona de etnia gitana.

| etiquetas: robo , móvil , cantillana , sevilla , disturbios , protestas
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9 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
TikisMikiss #4 TikisMikiss
Gitano español vs moro sarraceno

Fight!

m.youtube.com/shorts/5TVOwfwQ-R4
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#5 Albarkas
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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#2 kaos_subversivo
Suerte que no le hayan matado. Hay que ser muy ignorante o tener los huevos del caballo de Espartero para robarle a un gitano
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
"...entre cinco y seis personas, que se desplazaban en dos vehículos, interceptaron a la víctima y le pegaron una paliza en plena calle."

Algunas personas tienen un concepto de la justicia muy chungo, heredado de anteriores generaciones que no supieron adaptarse a la forma de hacer justicia que tenemos en este país. ¿Se adaptarán algún día? :roll:
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mikelx #8 mikelx
tal que  media
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#6 Cincocuatrotres
Es un ejemplo o está mal hecho? ( Estos temas son sagrados en Meneame, como digas lo que piensas te fusilan)
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Ramsay_Bolton #9 Ramsay_Bolton
#6 yo por eso nunca me rio cuando veo a un moro con un movil de alta gama... :troll:
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#1 El_Almondigas
Jodo, es un Ryu vs Ken
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#3 alhambre
#1 Un moro sin familia es un jiglipuf contra pikachu.
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menéame