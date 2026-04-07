Un magrebí roba el móvil a un vecino de Cantillana y es desalojado del pueblo tras la reacción de la familia

El pueblo sevillano de Cantillana, a unos 30 kilómetros de la capital hispalense, vive horas de tensión a raíz del hurto de un teléfono móvil, que desencadenó una cadena de reacciones que fueron creciendo en intensidad hasta derivar en disturbios, protestas y un importante despliegue de seguridad. Según fuentes cercanas a la investigación, el robo del terminal habría sido cometido presuntamente por un joven de origen magrebí a una persona de etnia gitana.