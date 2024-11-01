Magnífica propuesta de la patronal... si no le faltara una pata

El presidente de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha hecho una propuesta muy interesante, e incluso me atrevería a decir que magnífica. Ha pedido que los trabajadores cobren su sueldo en bruto para que sean conscientes de lo que suponen las cotizaciones sociales y otras cargas para las empresas.
| etiquetas: cotizaciones sociales , servicios públicos , transparencia empresarial
Las empresas fijan sus precios, lo que pagamos por sus productos, sin tener en cuenta un buen número de costes que generan al conjunto de la economía y la sociedad, y sin registrar muchos beneficios que reciben de ellas.»
Todos los años la misma chorrada.
Las cotizaciones sociales ya constan en la nómina perfectamente desglosadas. Todos saben lo que pagan al respecto. El hecho de cobrar el bruto y después devolverlas no cambiaría nada, salvo coñazos.
¿Qué hay que aumentar la carga impositiva a las empresas? Adelante y suerte con ello, pero los currelas saben perfectamente lo que aportan.